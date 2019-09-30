شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: الانتهاء من تطهير مخرات السيول بتكلفة 1.2 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفذ محافظة الجيزة خطة لاستقبال فصل الشتاء للتعامل مع الأمطار المتوقع سقوطها، وذلك من خلال حملات تطهير لمخرات السيول، وبالوعات الأمطار على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والإدارة المركزية للموارد المائية والرى للمحافظة.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة بدأت استعدادتها لاستقبال موسم الشتاء مع بداية فصل الصيف الحالى، حيث تم طرح أعمال تطهير لمخرات السيل الواقعة بنطاق المحافظة والبالغ عددها 7 مخرات وذلك من خلال الإدارة العامة للرى بتكلفة بلغت 1,2 مليون جنيه، مؤكداً أنه تم الانتهاء من الأعمال النهائية لتطهير مخرات السيول وهى الأن جاهزة لاستقبال أى أمطار غزيرة أو سيول.

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وأشار "راشد" إلى أنه سيتم تنفيذ نموذج محاكاه وتجربة عملية لمواجهة مخاطر السيول فى حالة حدوثها وذلك بمشاركة كافة الجهات لضمان عدم حدوث أى أضرار لأموال وممتلكات المواطنين وحفاظاً على سلامتهم.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاء عقده للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال فصل الشتاء، حيث كلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الدورى على بالوعات الأمطار للتأكد من كفاءتها فى استقبال الأمطار وخلوها من أى مخلفات أو رتش تعيق استخدامها بالوجه الأمثل.

كما وجه بتجهيز سيارات شفط المياه لسرعة التدخل وإزالة مياه الأمطار من الشوارع إضافة إلى تجهيز مواتير الشفط لإستخدامها فى المناطق التى تشهد كثافات مرورية عالية خاصه بمطالع ومنازل الكبارى والطرق الرئيسية. كما كلف وكيل وزارة الرى بتطهير رشاح أبوعوض بحى الهرم وعمل الصيانة الدورية اللازمة له لعدم الإضرار بالمنطقة السكنية المحيطة به.