شكرا لقرائتكم خبر عن يعاني من التهاب رئوي حاد.. «الصحة» تحقق في وفاة طفل بدار إيواء بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الصحة بالدقهلية التحقيق في واقعة وفاة طفل لقيط مقيم بدار إيواء، تابعة للإدارة الصحية بالمنزلة، بعد تدهور حالته بدون علاج داخل الدار، ونقله للمستشفى في حالة حرجة، وتوفى بعد ساعتين فقط، كما احتجزت المستشفى طفلين آخرين بنفس المرض.

وكانت حالة من الغضب سادت بين عدد من أهالي مدينة المنزلة عقب الإعلان عن وفاة الطفل سمير هشام محمد عمره شهرين لقيط بدار إيواء تابعة للإدارة الصحية بالمنزلة، نتيجة إصابته بالتهاب رئوي حاد عقب وصوله للمستشفى، الخميس الماضي، ودشن الأهالي حملة للمطالبة بالتحقيق في الواقعة، مؤكدين أن «الطفل تم حجزه بالمستشفى ساعتين فقط قبل أن يلفظ أنفاسه»، واتهموا الدار بالإهمال في علاج الطفل وتأخر تشخيص حالته بسبب عدم وجود طبيب بالدار مما تسبب في وفاة الطفل ونقل العدوى لطفلين آخرين وتعرض باقي الأطفال للخطر.

وقال شهود عيان إن «الدار تخضع لإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية، لكنها تحت مسؤولية الإدارة الصحية بالمنزلة، وتعانى من إهمال كبير في حق الأطفال اللقطاء، حيث لا يوجد بها طبيب أطفال للكشف الدوري عليهم، ورفض مدير الإدارة الصحية ندب أي طبيب أطفال بها رغم حاجة الدار لذلك وتقديم بعض الأطباء طلبات للعمل بها، خاصة أن جميع الأطفال بها لا يتخطى سنهم العام الأول، وتم نقل طفلين لمستشفى المنزلة بعد إصابتهم بنفس مرض الطفل الأول وهو الالتهاب الرئوي نتيجة العدوى وعدم تهوية المكان والإهمال في العلاج والمتابعة، بالإضافة لنقص لبن الأطفال مما يتسبب في تجويع الأطفال».

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ومن جانبه، قرر الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، التحقيق في الواقعة، وأكد في تصريحات صحفية أن «الطفل سمير هشام محمد الذي توفى عقب وصوله للمستشفى كان عمره شهرين، ووزنه 2.2 كيلو جرام أي ناقص الوزن وتم تحويله المستشفى، يوم الخميس الماضي، بمعرفة الإخصائي وتمت مناظرته بالمستشفى وتم إعطائه العلاج المناسب وكان يعانى من التهاب رئوي حاد مع عيوب خلقيه بالقلب وتوفاه الله بالمستشفى في نفس اليوم، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية إثر إصابته بالالتهاب الحاد بالرئتين».

وأضاف «مكى» أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لدفن الطفل، موكدا أن دار الإيواء مخصص لها طبيب يمر عليها 3 مرات أسبوعيا، وقال: «اتبعنا الأمور الطبية السليمة للحفاظ على الأطفال»، مشيرا إلى أن الطفلين «كريم على الصغير، وعمره 6 شهور، وخالد أحمد أحمد، 3 شهور، تم نقلهما من دار الإيواء بالمنزلة لمستشفى المنزلة العام وتبين إصابتهما بالتهاب شعبي حاد ويتلقيان العلاج بالمستشفى وحالتهما مستقرة».

وناشد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، المجتمع المدني، بمد يد العون والمساعدة لهؤلاء الأطفال وتوفير المستلزمات اللازمة لهم عن طريق التبرعات والمساعدات العينية، حيث يوجد بها حاليا 39 طفلا بدار الإيواء. انتقلت لجنة من مديرية الصحة برئاسة الدكتورة هبة الشريف مدير إدارة الرعاية بمديرية الصحة.

وأكدت مصادر بالدار أن «اللجنة عبرت عن استيائها من وضع الدار وقيام مسؤولى الدار بوضع كل طفلين بسرير مما يزيد من فرص العدوى بالأمراض وتم نقل طفلين للمستشفى مصابين، بالإضافة لإثبات أن المطبخ يوجد به دولاب الأدوية والغسالة ويتم تحضير الرضعة بها وغسل الغسيل في نفس المكان مما قد يسبب في انتشار العدوي وكذلك تعطل الأسانسير والكاميرات».