شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة التعمير»: مهلة حتى نهاية أكتوبر لسداد رسوم تقنين وضع اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه بناءً على توجيهات لجنة استرداد أراضي الدولة، تقرر اعتبار، الخميس، 31 أكتوبر 2019، موعدًا نهائيًا لقيام أصحاب الشأن بسداد رسوم المعاينة لطلبات تقنين وضع اليد، والتي تم قبولها بعد الفحص طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

وتهيب الهيئة جميع المتقدمين مراجعتها لمعرفة مدى قبول طالبتهم في مرحلة الفحص من عدمه، علمًا بأنه اعتبارًا من، السبت، 2 نوفمبر 2019، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد واضعي اليد الذين لم يسددوا رسوم المعاينة.

هذا ما صرح به اللواء محمد حلمي، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية.