شكرا لقرائتكم خبر عن في يومها العالمي.. تعرف على أهمية الترجمة في حياتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل العالم في 30 سبتمبر، باليوم العالمي للترجمة، وهي مناسبة يحتفل بها كل عام في عيد القديس جيروم، مترجم الكتاب المقدس الذي يعتبر قديس المترجمين.

وتأسس الاحتفال بهذا اليوم عام 1953م برعاية الاتحاد الدولي للمترجمين، وبدأ الاحتفال به في عام 1991م، حيث أطلق الاتحاد فكرة الاحتفاء بهذا اليوم كيوم معترف به رسميًا، لإظهار تعاون المترجمين في كافة أنحاء العالم، ولتعزيز مهنة الترجمة وعرض مزاياها وتعريفًا بأهميتها التي تتزايد يومًا بعد يوم في عصرنا الحالي.

وتعتبر الكتابة من الأدوات الأولى التي استخدمها الإنسان، لتسجيل تاريخه وإنجازاته وانتصاراته، ولولاها ما عرفنا تاريخ وحضارات الشعوب القديمة، ومع تطور الحضارات تعددت اللغات المستخدمة في الكتابة وأصبحت الشعوب تسعى لنقل ما توصل به غيرها من تقدم ورقي إلى لغتها للإستفادة منها، ومن هنا ظهرت أهمية الترجمة ودورها الرائع.

والترجمة هي تحويل النصوص المكتوبة من لغتها الأصلية إلى لغات آخرى، مع مراعاة نقل القواعد اللغوية بشكل صحيح ونقل المعلومة دون تغيير بمضمونها لتوصيل فكر الكاتب وثقافته، كما أنها الآداة التي يتحدث بها الشعوب ذات اللغات المختلفة، لذا أصبحت فن عالمي لا يمكن الاستغناء عنه.

وللترجمة دور بارز في توطيد العلاقات بين الشعوب وتتمثل أهميها في ما يلي وفقاً لموقع huff post: تسهم الترجمة بشكل كبير في إنقاذ العديد من الأرواح وذلك لوجود مشروع ضخم للترجمة يقوم بفحص الأخبار الدولية للبحث عن الكلمات المساعدة في تحديد حالات تفشي الصحة العالمية واحتوائها، كما تسهم الترجمة في منع الإرهاب من خلال ترجمة المعلومات الخاصة بالجماعات المتطرفة لمنع الهجمات الإرهابية وتنفيذها فعلياً.

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وتحافظ الترجمة على السلام والأمن العالمي، وذلك لمشاركة المترجمين في تحويل الخطب والوثائق الرسمية وصياغة المعاهدات السلام بدقة، بجانب مشاركتهم في محادثات قادة العالم لرعاية العلاقات وتوفير البصيرة والتوجيه للرؤساء والوزراء ومنعهم من إنشاء برامج مزيفة للثقافة ومساعدتهم في تحقيق انطباع جيد لهم وللمصالح.

وتلعب الترجمة دورا مهما في السياسة فهي أداة جيدة للتواصل مع الناخبين ذوى اللغات المختلفة، مما يحقق مناخ جيد للديمقراطية كما في الولايات المتحدة إذ يتحدث شخص واحد بين خمس أشخاص لغة غير إنجليزية بالمنزل، بالإضافة إلى ذلك تسهم الترجمة في خلق الوظائف، حيث أن هناك أكثر من 26000 شركة في جميع أنحاء العالم تبيع خدمات الترجمة التحريرية والفورية، وهي أيضاً مساهم أساسي في أي أقتصاد حي، إذا أنها لا تقصر الوظائف على المترجمين فقط ولكن توظف العاملين في مجالات التمويل والمبيعات والتكنولوجيا والتسويق وإدارة المشروعات والهندسة أيضاً.

وتساعد الترجمة في تنمية وازدهار الأقتصاد ولا تستطيع الشركات العالمية بيع منتجاتها دون الترجمة، لأن لن تكون قادرة على تلبية توقعات العملاء والمساهمين، وتساعد الترجمة أيضاً في الارتقاء بمستوى الرياضة العالمية لأعتماد الرياضيون المحترفون على المترجمين الفورين عند الانتقال لبلاد آخرى، بجانب أنها تسهم في تسلية الأشخاص من خلال تقديم العديد من الكتب والأفلام المترجمة.

وتسهم التراجم الدينية في تقوية العقائد والشرائع الدينية ومثال على ذلك ترجم القديس جيروم للكتاب المقدس، لكن دائما ما يكون هناك جدلا في الدين سواء في مناقشته أو ترجمته وخاصة القرآن الكريم، وتسهم الترجمة في توطيد العلاقات بين الشعوب والدول ونشر المحبة والمودة بين الأشخاص.

ويمكن للترجمة أن تساعد في تعزيز السياحة العالمية من خلال تقديم ترجمة الصحيحة للسياح جنباً إلى جنب مع الإرشاد الحقيقي، فنحن نضمن بذلك أن تكون منطقتنا وجهة سياحية ملائمة وقادرة على تحقيق النجاح في هذا المجال.

وتلعب الترجمة دوراً رئيسًا في تغذية العالم كله، حيث أن شركات الأغذية والمشروبات الكبرى مثل ماكدونالدز، نستله، وكوكا كولا، وستاربكس تبيع منتجاتها في أرجاء العالم، وذلك بفضل الترجمة، كل من هذه الشركات تعتمد على الترجمة للتواصل مع الزبائن الذين يتكلمون لغات أخرى، وهو ما يعني أن أدلة الموارد البشرية، وبرامج التدريب – وأحياناً، حالات تعويض العمال، وحتى آلية وضع الطعام على الطاولة يجب أن تترجم.

ولكي تصبح مترجم محترف عليك اتباع تلك النصائح المتمثلة فيما يلي: تطوير إحساسك باللغة لكل من اللغة الأم واللغة المستهدفة، قراءة العديد من الكتب والروايات لمجموعة متنوعة من المؤلفين لإثراء لغتك، القراءة بعناية ومحاولة تحديد أسلوب المؤلف عند الترجمة لتتمكن من نقله بشكل صحيح، مقارنة الترجمات المنشورة بنص مصدرها لمعرفة الاختلافات بين التراجم، مراجعة الملاحظات والتعليقات الخاصة بالترجمة لأنها أداة قوية لتحسين الترجمة، كتابة القصص والرويات لأن ذلك يسهم في تعزيز صياغة وبنية الجمل والتدفق في الترجمة، قراءة الترجمة بصوت عال للتعرف على الأخطاء النحوية وشعور بعمق أكبر بتدفق النص وفهم الفروق الدقيقة للغة.