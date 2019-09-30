شكرا لقرائتكم خبر عن الجميع يخسر وهم يحصدون الأموال.. 4 أثرياء بينهم مصري يكسبون 1.8 مليار دولار في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«تنخفض ثروات المليارديرات حول العالم بسبب توترات التجارة العالمية، لكنة فئة واحدة حان الآن لحظة ازدهارها» هكذا استهلت «بلومبرج» افتتاحيتها عن أربعة أثرياء حول العالم يعيشون أيامهم الأفضل.

بعيدًا عن مجالات كسب المال التقليدية، اتجهت أنظار 4 من الأثرياء في العالم- أحدهم مصري- إلى الاستثمار في الذهب، كملاذ آمن من التغييرات المستمرة في حركة التجارة العالمية ومؤشراتها.

1.8 مليار دولار منذ بداية العام حتى الآن، قيمة زيادة ثروات الأثرياء الأربعة، بعد ارتفاع قيمة الذهب عالميًا هذا العام إلى 16%.

المركز الأول

سليمان كريموف- روسيا

يملك مجموعة كريموف، وتسيطر أسرته على 78.6٪ من «بوليوس»، أكبر منتج للذهب في روسيا.

كسب 1.1 مليار دولار من الذهب في عام واحد.

المركز الثاني

نجيب ساويرس- مصر

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يمتلك مجموعة مناجم «La Mancha Resources» لاستخراج الذهب.

له استثمارات في Evolution Mining، وEndeavor Mining.

تستثمر مجموعته في معدن الذهب في بلدان غانا، وساحل العاج، وبوركينا فاسو، وأستراليا.

توقع العام الماضي وصول الأسعار إلى 1800 دولار للأوقية، بينما تم تداول المعدن بسعر 1.492 دولار اليومين الماضيين، بفارق بسيط عما توقعه «ساويرس».

كسب 304 ملايين دولار من الذهب في عام واحد.

المركز الثالث

الكسندر نيسيس- روسيا

ارتفعت ثروته 232 مليون دولار في عام واحد بسبب الذهب.

المركز الرابع

الكسندر ماموت- روسيا

ارتفعت ثروته 175 مليون دولار في عام واحد بسبب استثماراته في الذهب.