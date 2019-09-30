شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الزنط: نحتاج لثقافة وعي ممتدة للأجيال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، إن أزمتنا أزمة وعي حقيقي على كل المستويات ورغم أن هناك مجهودات كبيرة لبعض الوزارت والمؤسسات المعنية لخلق وعي عام يتميز بالاستواء والوطنية لكنها مجهودات متعثرة داخل الوزارة الواحدة، حيث تفتقد للتنسيق والتكامل وتوحيد الاتجاه والهدف.

وأضاف أن المجهودات التي تتحدث عن الوعي تعطي طرحا مغايرا في مكوناته، وبالتالي تفرز أثرا لا يناسب مطلقا جيلا مختلفا لاننا نتجاهل حقيقة وهو انه جيل مختلف بمهاراته وامكانياته لافتا إلى اننا في حاحة لثقافة تعطي منظومة وعي ممتدة من مرحلة الطفولة ورفع كفاءة المتاح من الاجيال الموجودة، وتساهم في ردم الهوة العميقة أو وصل ماانفصل منها بين الأجيال.

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وتابع الدكتور سعد الزنط أن لدينا جميعا مسؤلية أخلاقية ووطنية يجب صياغتها في شكل غير تقليدي كرؤية يتم تقديمها للقيادة السياسية حتى لا نكرر عشرات المؤتمرات والندوات والقاءات التي شاهدناها مؤخرَا دون جدوى، لافته إلى اننا نحن في حاجة لضبط بعض المنظومات التي تعد اساسا لضبط باقى منظومات المجتمع ،وان التوجه نحو خلق وعي سياسي يلائم ويدعم معارضة وطنية، وايضاً دعم الطبقة المتوسطة، مع استحداث نظام جديد لاختيار القيادات بالدولة، وضبط منظومات التعليم، والإعلام، والثقافة، والشباب، بالاضافة إلى منظومة الخطاب الديني بما فيها الخطاب الديني.

وتابع: أذا كنا نتحدث بالفعل عن نقلة حضارية للوطن لم يشهدها منذ عصر الخديوي اسماعيل، فلن يصح الكلام إلا بمنظومة وعى ندرك بها أهمية ما يتم من انجازه وينمو لدينا الاحساس به والحفاظ عليه والفخر به.

جاء ذلك خلال ندوة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ،تحت عنوان «الوعي المجتمعي ..التحديات والفرص» وذلك لمناقشة أساليب رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين، من خلال الوقوف على أهم التحديات التي تواجه عملية رفع الوعي والفرص المتاحة والمحتملة أمام الهيئات والمؤسسات المنوط بها القيام بهذا الدور.

حضر اللقاء كل من الدكتورة سعاد عبدالرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية واللواء راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية واخلاقيات الاتصال ،والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الاسبق والدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وأعضاء مجلس النواب والفنانة فردوس عبدالحميد وممثلو المؤسسات المعنية ونخبة من المفكرين والمثقفين والمهتمين بهذا المجال.