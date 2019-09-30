شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي حقوق الإنسان» ينعي محمد أمين المهدي: فقدنا أحد القامات القانونية والفكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فائق، بمزيد من الأسى والحزن المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية السابق، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق، والذي وافته المنية أمس بعد حياة عملية حافلة بالإنجازات الكبيرة.

وأكد فائق أنه برحيل الفقيد فقد الوطن أحد القامات القانونية والفكرية التي عملت بإخلاص وتفاني لخدمة قضايا الوطن من خلال كافة المناصب التي تبوؤها، ومنها مساهمة الفقيد بجهد بارزاً ومتميز في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان أثناء توليه عضوية المجلس.

وتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص العزاء لأسرته وتلاميذه.