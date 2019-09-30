شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للبحوث الاجتماعية» يستضيف ندوة عن رفع الوعي المجتمعي للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، الإثنين، ندوة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان «الوعي المجتمعي ..التحديات والفرص» لمناقشة أساليب رفع الوعي المجتمعي لدى المواطنين، من خلال الوقوف على أهم التحديات التي تواجه عملية رفع الوعي والفرص المتاحة والمحتملة أمام الهيئات والمؤسسات المنوط بها القيام بهذا الدور.

وذلك بحضور الدكتورة سعاد عبدالرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية واللواء راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية واخلاقيات الاتصال ،والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الاسبق والدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وأعضاء مجلس النواب والفنانة فردوس عبدالحميد وممثلو المؤسسات المعنية ونخبة من المفكرين والمثقفين والمهتمين بهذا المجال.

وأكدت الدكتورة سعاد عبدالرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية انه في إطار إسهامات المركز واهتمامه الدائم بمشاكل وقضايا المجتمع المصري والوقوف عليها ودراستها ووضع حلول لها، من خلال استعراض أساليب رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين، من أجل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها بالتنسيق مع هذه المؤسسات في إطار رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين.