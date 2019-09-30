موجز أخبار 1.. التضامن: غدا صرف جميع المعاشات بمناسبة احتفالات أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر لما يزيد عن 8.18 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.17 مليار جنيها، اعتباراً من غد الثلاثاء الأول من أكتوبر.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا..

التضامن: غدا صرف جميع المعاشات بمناسبة احتفالات أكتوبر

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر لما يزيد عن 8.18 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.17 مليار جنيها، اعتباراً من غد الثلاثاء الأول من أكتوبر .

صور.. اللمسات النهائية بالبرلمان استعداداً لانطلاق دور الانعقاد الخامس غدا

علي قدم وساق، تجرى الاستعدادات داخل أروقة مجلس النواب، تمهيداً للجلسة الافتتاحية لدور الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، برئاسة الدكتور على عبد العال، والمحدد لها غداً 1 أكتوبر.

حماس لقطر: نأسف لاستضافتكم وفداً رياضياً إسرائيلياً ورفع علم الاحتلال

أعرب المتحدث الرسمى باسم حركة حماس الفلسطينية حازم قاسم عن أسفه لاستضافة وفد رياضي إسرائيلي في دولة قطر، ورفع علم الاحتلال في ظل كل ما يقوم به من جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحصاره الخانق على قطاع غزة.

مفتى الجمهورية: غسيل الأموال بكل صوره محرم شرعًا ومجرم قانونًا

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية: "إن عملية غسيل الأموال جريمة اقتصادية حديثة تدخل ضمن الجرائم المنظمة، كجرائم الإرهاب، وتهريب الأسلحة والمخدرات، والآثار، والقمار، والسرقة، والخطف، والفساد، وغيرها".

البيئة تطلق منظومة الرصد الإلكترونية للمخلفات فى 6 أحياء بمحافظة القاهرة

قالت وزيرة البيئة، إنه تم تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لرصد المخلفات من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة، من خلال تطبيقين أولهما خاص بالجهات الحكومية والمعنية، والآخر خاص بالمواطنين والمجتمع المدني، لمراقبة وإدارة منظومة المخلفات في 7 محافظات، هى "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، قنا، أسيوط، الغربية، كفر الشيخ".

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رعب قطرى بعد نقل واشنطن قيادة قواتها الجوية من الدوحة إلى ثاوث كارولينا

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الولايات المتحدة نقلت التحكم فى قيادة القوات الجوية بالخليج، من قاعدة العديد القطرية، إلى ولاية ثاوث كارولينا، بشكل مؤقت هذا الأسبوع، وهى الخطوة التى أشارت الصحيفة إلى انها مقلقة على نحو خاص لقطر، التى تستضيف القاعدة.

فيديو للحبيب الجفرى يدافع عن مصر ويثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

تداولت العديد من صفحات السوشيال ميديا، مقطع فيديو من حلقة الداعية الحبيب بن على الجفرى، فى لقاء سابق مع قناة "bbc"، حيث رد الداعية على سؤال مقدم البرنامج حول موقفه من الدولة المصرية، سوف يقلل من مصداقيته قائلا: "أنا أقف مع قضية وجود وبقاء الدولة المصرية.. نعم أنا مع الجيش المصرى ومع بقاء الدولة المصرية.. وقضية نظرة الناس لا تشغل بالى لأنى صادق وأعامل الله".

الطفلة جنة وشقيقتها أمانى .. القصة الكاملة لمأساة ضحيتى تعذيب جدتهما

الطفلة جنة التى لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بجروح وكى بالنيران، بأماكن متفرقة بجسدها، وتعرض شقيقتها الأخرى أمانى للتعذيب بنفس الطريقة، على يد جدتها لأمها، أثارت قضيتها غضب الرأى العام، لتفجر النيابة العامة فى بيان أمس، بأن الطفلتين لم يتعرضا للاغتصاب، وأنه تقرر تحويل الجدة المتهمة لمحكمة الجنايات العاجلة، وتناشد المواطنين بصحة الأخبار.

كهرباء جنوب القاهرة: لن نفصل التيار عن أى مستثمر و طرق عديدة لسداد المتأخرات

أكد المحاسب محمد السيسى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة لم و لن تقوم بفصل التيار عن أى مستثمر تعثر فى سداد فواتير استهلاك الكهرباء الخاصة به، موكدًا أن هناك العديد من أنظمة السداد داخل الشركة التيسير على المستثمرين.

توقف حركة طريق إسكندرية الصحراوى بعد إصابة شخص فى حادث تصادم

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور ، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .