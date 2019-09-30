شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر فى الخرطوم تعلن تخفض 90 % من مصروفات الطلبة السودانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة المصرية فى الخرطوم، تخفيض المصروفات والرسوم الدراسية للطلاب السودانين بنسبة 90 %. Advertisements وقال إعلام السفارة المصرية لدى الخرطوم، فى بيان نشرته وسائل الإعلام السودانية، إن مصر أصدرت قراراً بتخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 90% للطلبة السودانين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو البكالوريوس، لمن يرغبون فى الدراسات العليا، من السودان أو أي دولة في العالم.

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