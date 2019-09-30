شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس شريف إسماعيل يمثل مصر فى مراسم التأبين الرسمية لجاك شيراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلَّف الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس شريف إسماعيل، بتمثيل مصر فى مراسم التأبين الرسمية للرئيس الفرنسى الأسبق جاك شيراك، الذى وافته المنية، يوم الخميس الماضى، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وقد شارك المهندس شريف إسماعيل، اليوم الاثنين، فى مراسم الجنازة التى بدأت بقصر "الإنفاليد" العسكرى فى باريس، بحضور الرئيس الفرنسى الحالى إيمانويل ماكرون، قبل انتقالها لكنيسة "سان سولبيس" الكائنة بالدائرة السادسة للعاصمة الفرنسية، حيث توافد العديد من قادة العالم الحاليين والسابقين والشخصيات السياسية والأجنبية للتعبير عن تقديرهم للرئيس الراحل جاك شيراك.

وتأتى هذه الجنازة، غداة مراسم تكريم شعبية ألقى خلالها آلاف الفرنسيين نظرة أخيرة على الرئيس الأسبق جاك شيراك بمجمع "الإنفاليد"، الذى يضم رفات عدد من الزعماء الفرنسيين، أبرزهم نابليون بونابرت.

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ويُعد شيراك فى نظر الفرنسيين، أفضل رئيس للجمهورية الخامسة (منذ 1958)، بالتساوى مع شارل ديجول، وفق استطلاع لمعهد "إيفوب" نشرته صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الأسبوعية.

يذكر أن جاك شيراك، ترأس فرنسا لمدة 12 عامًا (1995-2007)، بعد أن شغل منصب رئيس بلدية باريس من 1977 إلى 1995.