شكرا لقرائتكم خبر عن فصيل فلسطينى عن استقبال قطر لإسرائيليين: طعنة غادرة في ظهر شعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دولة قطر للتراجع عن قرارها استضافة الفرق الرياضية الإسرائيلية للمشاركة في البطولة العالمية لألعاب القوى التي تنظم هذا العام في قطر .

وقالت الجبهة الديمقراطية فى بيان صحفى، إن استضافة لاعبين إسرائيليين، يشكل طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية، وتشجيعاً لدولة الاحتلال على تطوير إجراءاتها وسياساتها القمعية والدموية ضد أبناء الشعب الفلسطينى ومواصلة نهب الأرض الفلسطينية وضمها، في سياق بناء دولة إسرائيل الكبرى، على حساب حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير .

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ودعت الجبهة الدول العربية كافة، إلى مقاطعة دولة الاحتلال في الميادين كافة، السياسية والاقتصادية والاكاديمية والرياضية والثقافية وغيرها، وفرض العزلة الدولية عليها، ونزع الشرعية عن الاحتلال، الذي ينتهك بأعماله اليومية قرارات وقوانين الشرعية الدولية.

ودعت الجبهة العواصم العربية إلى مقاطعة بطولات قطر في حال أصرت الدوحة على استقبال لاعبين إسرائيليين، وتجاهلت المشاعر الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني، وباقي شعوبنا العربية.