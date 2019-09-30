شكرا لقرائتكم خبر عن المجمع المقدس يطرح استبيانا حول رأى الكهنة والخدام عن آليات اختيار الكاهن ومسئولياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح سكرتارية المجمع المقدس استبيانًا على الآباء الكهنة بإيبارشيات وكنائس الكرازة المرقسية، وكذلك الخدام والخادمات بشأن عملية اختيار الكاهن ومسئولياته وعلاقاته بالأطراف الخدمية المختلفة، وكذلك أساليب المساءلة والتقييم، وجاء بيان سكرتارية المجمع للرتب الخادمة بالكنيسة كالتالي:

وأوضح المركز الثقافى للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" أنه حرصًا من المجمع المقدس على إشراك الآباء الكهنة والخدام والخادمات فى مناقشة الموضوعات المطروحة على سيمنار المجمع المقدس لهذا العام، تجري سكرتارية المجمع المقدس تحت إشراف نيافة الأنبا دانيال، استطلاع الرأى حول دور الأب الأسقف نحو الآباء الكهنة بداية من اختيارهم وإعدادهم لهذه الخدمة الجليلة، وعلاقتهم بالآباء الأساقفة والمشاكل التى يقابلونها والمشاكل التى ربما يكونوا سببًا فيها، وأساليب المساءلة والتقييم من خلال عدد من المحاور.

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وطالب المجمع المقدس أن الإجابة على كافة التساؤلات المطروحة، مرفقة بالأراء والاقتراحات على اللينك التالى

https://www.surveymonkey.com/r/AR-Bishop-Priest-Relatio