شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الروم الكاثوليك يزور مسئولى مدينة كوردوبا الأرجنتينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار البطريرك يوسف العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك والوفد المرافق له أمس مسئولى مدينة كوردوبا الأرجنتينية.

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وتضمّنت جولة البطريرك زيارة رامون ميستريس، رئيس بلدية المدينة فى القصر البلدى، وزيارة إلى قصر حاكم الولاية خوان استياريتى، حيث استقبله ممثلو الحاكم الوزيران خافيير روميرو كامانيو ووالتر روبيلدو.

ثم وضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى للجنرال سان مارتين فى ساحة سان مارتين، كما لبّى غبطته والوفد المرافق دعوة قناصلة المدينة لمأدبة غداء أقاموها على شرفه وزار رئيس أساقفة الكنيسة اللاتينية فى الكوريا اللاتينيّة المطران خوسيه نيانيس على أن يواصل لاحقاً محطات زيارته الرعوية فى المدينة.