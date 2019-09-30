شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعتمد صرف 160 ألف متر سجاد لفرش المساجد دفعة أولى للعام المالى 2019 - 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة الاوقاف، اليوم الإثنين، صرف 160 ألف متر سجاد لفرش المساجد كدفعة أولى للعام المالى الحالى 2019 /2020، وجار التنفيذ.

وقالت وزارة الأوقاف، إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

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وأكدت وزارة الأوقاف، أنها سوف تعمل على تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحسين أحوال الدعاة المعيشية، ومهارات الأئمة وتحسين الأوضاع المالية.

وقال الشيخ جابر طايع، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، لـ ”الخليج 365” إن العمل فى الفترة المقبلة سوف يشهد التركيز أيضا على الخطاب الدينى، وهناك موارد ذاتية متعددة سوف يتم بحث توجيه جزء من مخصصاتها لتنفيذ هذا التجديد.

