شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يترأس قداس عيد القديسة تريزا بكنيستها فى شبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا باخوم المعاون البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية، أمس الأحد، صلاة القداس الإلهي ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا، فى زيارة رعوية.

شارك الأنبا باخوم فى صلاة الذبيحة الإلهية الأب يوحنا الكرملى راعى الكنيسة، والأب باتريك الكرملى الرئيس الإقليمى للآباء الكرمل بمصر ورئيس الرهبانيات الرجالية بمصر.

ويمثل هذا القداس أهمية كبيرة وخاصة للكنيسة، لأنه يأتى فى عشية استقبال الكنيسة لرفات القديسة تريزا قادماً من فرنسا غدا الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر.

وفى العظة تحدث الأنبا باخوم عن إنجيل اليوم ( شفاء المفلوج ) وبدأ كلمته بإبراز مدى قوة إيمان وثقة الأربعة الرجال فى المسيح الذى شفا صديقهم المفلوج مرددًا ( فنظر يسوع إلى إيمانهم ).

وأضاف :أن شهر أكتوبر المقبل خصصه صاحب القداسة البابا فرنسيس الإرساليات معللا أن القديسة تريزا هى شفيعة الإرساليات موكدا على أن شهر أكتوبر المقبل يعد استثناءا ليس فقط لأنه شهر الإرساليات، بل لأن الكنيسة تحتفل بمرور 100 عام على وثيقة " المهمة الأعظم " وهى رسالة الكنيسة.

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وفي نهاية القداس أهدى الأب باتريك الأنبا باخوم هدية تذكارية تحوي صليب به جزء من رخائر القديسة تريزا، واختتم الأنبا باخوم صلاة القداس الإلهي بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية.

وجدير بالذكر أن بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا تستعد لاستقبال رفات القديسة تريزا وذلك فى الفترات التالية:

- الفترة من الثلاثاء الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر الحالي وحتي الجمعة الموافق الرابع من شهر أكتوبر المقبل.

- الفترة من الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل، حتى الخميس الموافق السادس والعشرين من الشهر نفسه.