شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو هشيمة: فرص العمل والاستثمار زادت بشكل كبير فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمه، عن إعجابه الشديد بتبنى فكرة إعداد قادة وطنيين، وهو ما حدث بمؤسسة شباب القادة، قائلا: الشباب الذين تم اختيارهم أكيد مميزين، وأمنيتى أن اساعد فى تخريج قائد مصرى وطنى، وتبنى فكرة الاستثمار فى الشباب هامة جدا خاصة أن شركات وطنية هى التى تتبنى الفكرة.

وأكد أبو هشيمة، خلال كلمته بحفل افتتاح برنامج القادة، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، أن فرص الشباب والجيل الحالى أكبر، مشيرا إلى أنه بدأ حياته العملية عام 97 ،غير أن الجيل الحالى لديه فرصة أكبر من فرصى لأنهم لديهم التكنولوجيا وهى سهلت الوصول لكل الشخصيات، مضيفا: " لا نجاح بدون فشل، وعليكم التركيز وتنمية مهاراتكم باستمرار وتطوير انفسكم"، وشركة حديد المصريين ستقدم فرص للخريجين.

وأضاف أبو هشيمة الشباب بعدم التفكير فى السفر للخارج والتفكير دائما فى خدمة البلد، موضحا: الأفضل أن تنجح فى بلدك خاصة أن الوقت الحال هناك فرص استثمار كثيرة، رغم التحديات الاقتصادية، ولكننا أفضل من غيرنا بكثير، وهناك عدد كبير من الدول الأوروبية ودول الخليج بها اكتفاء ذاتى من الأيدى العاملة، والفرص الخارجية قلت كثيرا والفرص فى مصر زادت بشكل كبير، وما زال هناك المزيد".

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وقال أحمد فتحى، المدير التنفيذى لمؤسسة شباب القادة : كان حلمى أعمل نشاط كبير يجمع كل شباب الجماعات، ومن خلال مسيرتى وجدت أن الشباب يحتاجون دعم من الحكومة ودعم من الشركات والإعلام، مشيرا إلى أن فكرة شباب القادة تعمل على تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم، وأن أول شركة وطنية تبنت الفكرة هى "حديد المصريين"، وانضمت شركات أخرى لنا، مطالبا الشباب بالسعى دائما نحو تحقيق حلمه، قائلا: انت اللى هتقدر تنمى البلد، وانتم بجد تقوموا بلد خاصة أنكم كلكم طاقة .

يشارك فى الاحتفالية رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والدكتور عمرو التقى رئيس أكاديمية السادات، وباسم عماد المدير التنفيذى لشركة اسباير، وإبراهيم مراد مدير عام شركة تراينرا، وأحمد فتحى المدير التنفيذى لمؤسسة شباب القادة.

يذكر أن الدفعة الأولى التى تم تخرجها من مؤسسة شباب القادة، عددهم 50 شاب فى النسخة الأولى من البرنامج، الذى بدء مارس 2014 تم اختيارهم من بين اكثر من 6 ألاف شاب، بعد اجتياز الاختبارات، وحصلوا على برامج ودورات تدريبية تمكنهم من القيادة وتنمية المهارات لتولى مراكز قيادية وإدارة مؤسسات.