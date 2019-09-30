شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم استرداد الزوج هديته لزوجته بسبب الخلافات الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن سلسلة فيديوهات تنشرها الدار خلال الصفحة للإجابة على أسئلة المتابعين، وأجاب الفيديو عن سؤال حول الرجوع فى الهدية أو الهبة، وجاء السؤال: "هل يجوز أن يطلب الزوج أو يأخذ هدية اشتراها لزوجته؟".

وأجاب عن السؤال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا:"لا ليس له ذلك، والقاعدة فى ذلك أن قيام الزوجية مانع من موانع الرجوع فى الهبة".

وتابع شلبى:"وننصح هذا الزوج الكريم الذى قد أحضر الهدايا لزوحته أن يكون حسن العشرة، وهو إنما فعل ذلك للألفة والمحبة والمودة فلا يضيع الثواب".