شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم استرداد الزوج هديته لزوجته بسبب الخلافات الزوجية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن سلسلة فيديوهات تنشرها الدار خلال الصفحة للإجابة على أسئلة المتابعين، وأجاب الفيديو عن سؤال حول الرجوع فى الهدية أو الهبة، وجاء السؤال: "هل يجوز أن يطلب الزوج أو يأخذ هدية اشتراها لزوجته؟".
وأجاب عن السؤال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا:"لا ليس له ذلك، والقاعدة فى ذلك أن قيام الزوجية مانع من موانع الرجوع فى الهبة".
وتابع شلبى:"وننصح هذا الزوج الكريم الذى قد أحضر الهدايا لزوحته أن يكون حسن العشرة، وهو إنما فعل ذلك للألفة والمحبة والمودة فلا يضيع الثواب".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم استرداد الزوج هديته لزوجته بسبب الخلافات الزوجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.