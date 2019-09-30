شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية: غياب الوعى المجتمعى خطورة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة سعاد عبد الرحيم، مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن قضية الوعى المحتمعى تعد من أهم القضايا نظرا لما تشكلة من خطورة فى حالة غيابها، وما تشكيلة من أمان واستقرار فى حالة وجودها هو الوعى الذى يحمل فى طياته كافة أنواع المعرفة، الذى يعبر عن حالة عقلية يكون فيها العقل فى حالة إدراك وعلى تواصل مباشر مع كل المحيط الخارجى ،لافته إلى أن الندوة الذى بعقدها المركز اليوم تحت عنوان " الوعى المجتمعى ..التحديات والفرص " جاءت فى هذا الوقت لتؤكد دور المركز الرائد فى مواكبة احداث المجتمع وفى رصده وتحليله كافة الظواهر المجتمعية.

وأوضحت الدكتورة سعاد عبد الرحيم، أنه إذا كان المجتمع يعانى فى لحظة تغييب الوعى أو تزييف فهو ينهض لاسترداد الوعى الغائب من خلال الترابط والتكاتف العمل بروح الجمع وروح الفريق فى النواحى الاجتماعية والاقتصادية ويتساند مع الثقافة والفن والإعلام يرتقى بهم جميعا خطاب دينى وسطى تنويرى راق، والأمن يحمى المنظومة كلها ،لافته إلى أن محاور الندوة ما بين المحور الدينى وكذلك الأمنى والمحور الثقافة بجانب المحور الإعلامى وهو ما نلقى الضوء عليه والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأوضحت الدكتورة سعاد عبد الرحيم، أن المركز يهتم دائما بمشاكل و قضايا المجتمع المصرى و الوقوف عليها و دراستها ووضع حلول لها ، من خلال استعراض أساليب رفع الوعى المجتمعى لدى المواطنين، والخروج بتوصيات يمكن تنفيذها بالتنسيق مع هذه المؤسسات فى إطار رفع الوعى المجتمعى لدى المواطنين.

Advertisements

جاء ذلك خلال ندوة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ،تحت عنوان " الوعي المجتمعي ..التحديات والفرص " وذلك لمناقشة أساليب رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين ، من خلال الوقوف على أهم التحديات التى تواجه عملية رفع الوعى و الفرص المتاحة و المحتملة أمام الهيئات والمؤسسات المنوط بها القيام بهذا الدور.