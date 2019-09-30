شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك: رفع وعى المواطنين بحقوقهم مسئولية مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن منظومة وعى المواطنين بحقوقهم ليست مسؤلية الأجهزة التنفيذية فقط، وإنما هى مسؤلية كافة المؤسسات من جامعات ومدارس ومجتمع مدنى، وكافة الجهات المعنية.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك خلال ندوة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان "الوعي المجتمعي ..التحديات والفرص": هذا الدور هو ما يقوم به الجهاز حاليا، من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بهدف التوعية بحقوق المستهلك، كما تم التنسيق مع وزارة الأوقاف عن توحيد خطبة جمعة لتوعية المواطنين بحقوقهم فى مجال منظومة المستهلك، وفضل التاجر الأمين، وأيضاً عقوبة التاجر الغشاش، وهو ما حدث فى شهر إبريل الماضى، وذلك فى إطار خلق منظومة متكاملة من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين، رغم أن قانون حماية المستهلك الجديد يلزم التاجر بالإعلان عن أسعار السلع، وكذلك تقديم فاتورة للمستهلك، إلا أنه بدون توعية المواطن بحقوقه ونشر التوعية، لن نحقق الهدف من القانون.

وأضاف الدكتور راضى، أنه منذ عمله بالجهاز، قام بعمل التوعية حتى مع العامين بالجهاز، لافتا إلى أن العمل فى منظومة حماية المستهلك يعد رسالة، وهو ما انعكس على منظومة حل شكاوى المواطنين، خلال الفترة الحالية، من إطلاق العديد من المبادرات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، من إيجاد طرق غير تقليدية لحل شكاوى المواطنين، والحفاظ على حقوقهم، كما يتم عقد العديد من الندوات فى الجامعات، ومع كافة الأجهزة والمؤسسات من أجل نشر منظومة التوعية بحقوق المستهلك، بجانب إعطاء الجهاز شهادات صديقة المستهلك للتاجر الملتزم، وفقا للقانون الجديد، وذلك لتشجيع من يلتزم فى معاملاته دون أى ضرر بالمستهلك.