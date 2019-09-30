شكرا لقرائتكم خبر عن هلال صفر يزين سماء مصر الوطن العربى الليلة ويرصد بسهولة بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد هلال القمر بعد غروب شمس اليوم الإثنين 1 صفر 1441 الموافق 30 سبتمبر الجارى، ومع الانتقال نحو بداية الليل بسهوله بالعين المجردة باتجاه الأفق الغربى بسماء مصر والوطن العربى.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هلال القمر سيكون ابتعد عن وهج شمس الغروب وأصبح مرتفعا فى السماء مقارنة بالليلة الماضية، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار أو العين المجردة فيمكن ملاحظة أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر بنور الشمس خلال الليالي المقبلة يتوهج بضوء خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر فى ظاهرة يشار إليها بأن القمر الجديد يحتضن القمر القديم.

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وأوضح التقرير أن القمر وصل مساء أول أمس السبت 29 محرم 1441 الموافق 28 سبتمبر الجارى مرحلة الاقتران عند الساعة (6:26 مساء بتوقيت جرينتش) .

وتابع التقرير أن لاقتران احد منازل (أطوار) القمر، ويعنى اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها منهيا بهذا الانتقال دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة أى شهرا اقترانيا جديدا، وهو حدث عالمى يتم فى لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.

ويعتبر هذا الوقت من الشهر القمرى مثاليا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء تكون مظلمة لعدم وجود القمر أو غروبه فى وقت مبكر، فضوء القمر عادة يطمس الأضواء الطبيعية فى قبة السماء.