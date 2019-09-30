القومى لحقوق الإنسان: الوطن فقد قامة قانونية وفكرية برحيل أمين المهدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق بمزيد من الأسى والحزن المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية السابق، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق والذي وافته المنية أمس بعد حياة عملية حافلة بالإنجازات الكبيرة. Advertisements وقال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ،إنه برحيل الفقيد فقد الوطن أحد القامات القانونية والفكرية التي عملت بإخلاص وتفاني لخدمة قضايا الوطن من خلال كافة المناصب التي تبوؤها ، ومنها مساهمة الفقيد بجهد بارزاً ومتميز في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان أثناء توليه عضوية المجلس،مقدما خالص العزاء لأسرته وتلاميذه.

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