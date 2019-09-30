إحباط ترويج 77 طن تمور غير صالحة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 830 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها، ضبط حارس صومعة "مستأجرة" كائنة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، لحيازته 57 طن "أذرة صفراء مستوردة" غير صالحة للاستهلاك الحيواني لوجود تغيرات في الخواص الطبيعية لاحتوائها على حشرات وتنبعث منها رائحة كريهة.

كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن إدارة مصنع لإنتاج وتعبئة التمور "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة قويسنا، لحيازته كمية قدرها 77 طن من مرتجعات التمور وبقايا فرز الأسواق، الغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وإعادة تعبئتها داخل عبوات منتج نهائي للمصنع

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.