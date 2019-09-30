ضبط طرفي مشاجرة في روض الفرج.. وبحوزتهم أسلحة بيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت مباحث القاهرة في طرفي مشاجرة في روض الفرج، بسبب خلافات مالية بينهما، تعدى خلالها كل منهم على الأخر بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم محدثين ما بهم من إصابات.

ورد للمقدم محمد ملش، رئيس مباحث روض الفرج إشارة من مستشفى القصر العيني تفيد استقبالها "م.س" عامل مصاب بجرح نافذ بالبطن وتم حجزه بالمستشفى.

وبالانتقال والفحص بمعرفة النقباء عبد الرحمن محمد وأحمد شكري وأحمد الحريري، ضباط مباحث القسم، تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من طرف أول المصاب، "س.م" عاطل نجل الأول، ضبط بحوزته سلاح أبيض سنجة، و"ع.م" شقيق الثاني مصاب بجرح قطعي بالوجه والكتف الأيسر، و"ا.م" شقيق الثاني، والثالث مصاب بجرح قطعي بالظهر من الجهة اليسرى، وطرف ثان "أحمد.س" عاطل مصاب بجرح بالعين اليسرى أعلي الحاجب ضبط بحوزته سلاح أبيض سكين، و"محمد.س" موظف شقيق الخامس حال تدخل الخامس لفض مشاجرة بين الثاني والثالث بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها باقي المتهمين وتعدى خلالها كل منهم على الأخر بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم محدثين ما بهم من إصابات.

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تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني والخامس الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، والعقيد علاء خلف الله، مفتش المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، حكمدار العاصمة، واللواء رجب عبد العال، مدير قطاع الشمال، إلى النيابة العامة.