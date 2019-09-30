أمن القاهرة: ضبط المتهم بقتل نقاش في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على نقاش في اتهامه بقتل نقاش في منطقة دار السلام.

كان المقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، تلقى بلاغًا من الأهالي بمشاجرة، ومتوفي بشارع نزلة اندريا أمام صيدلية الطحاوي دائرة القسم.

بالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة على النحو التالي طرف أول "ع.ج" نقاش ومقيم محل البلاغ توفي إثر إصابته بكدمة بمؤخرة الرأس، طرف ثان "ح.م"، خفير، بالفحص تبين انه حال سير الطرف الثاني بالسيارة خاصته بمحل البلاغ اصطدم بمنضدة كانت متواجدة بالطريق العام مما أدى إلى اصطدامها بالمجني عليه فحدث بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة تعدي خلالها الثاني على الأول بالضرب باستخدام عصا خشبية شومة كانت بحوزته محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

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تأيدت الواقعة بشهادة المدعو "ن.ا" عامل ومقيم 50 شارع السيد عوض من شارع الفتح ـ دائرة القسم.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهم.

وتمكن الرواد أحمد رضوان، ومحمد أكرم، وعبد الرحمن رجائي، ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أمام العقيد محمد السيد، مفتش المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، والعميد محمد علام، مأمور قسم دار السلام، إلى النيابة العامة.