تأجيل إعادة محاكمة المطرب تامر عاشور على حكم حبسه سنة لـ28 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة المطرب تامر عاشور، في الحكم الصادر ضده غيابيًا بالحبس سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي، لجلسة 28 أكتوبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لتقديم ما يفيد التصالح.

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عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.

كانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت الفنان غيابيًا، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألفا و269 جنيها خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل.