التراس: منظومة رصد المخلفات الجديدة ستعيد لمصر وجهها الحضاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
قال عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تشارك في منظومة رصد المخلفات، بتصنيع معدات المنظومة.
وأضاف التراس خلال مؤتمر إطلاق منظومة رصد المخلفات: "المنظومة ستعيد لمصر مظهرها الحضاري، وهي مشروع ضخم يحافظ على نظافة الشوارع والأحياء".
وأكد رئيس العربية للتصنيع أن المنظومة تبدأ من أصغر قرية وحتى أكبر محافظة، والوزارات بذلت فيها مجهودًا كبيرًا.
ولفت إلى أنها استغرقت دراسات كثيرة جرى عرضها على رئيس الوزراء، ثم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومراعاة السلبيات في المنظومة القديمة.
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