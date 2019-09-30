أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن مُخطط قطري لسرقة المواهب المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن مُخطط قطري لسرقة المواهب المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء والشباب والرياضة بشأن مخطط قطري لاستقطاب المواهب المصرية وتجنيسها مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وأشار "أبو طالب" في نص طلب الإحاطة الذي تقدم به، إلى أن محاولات النظام القطري لاستهداف مصر وشعبها لم تتوقف فقط على دعم الإرهاب وتمويله وإيواء العناصر الهاربة، والإضرار بمصر في الملفات الإقليمية، وإنما يتخذ أبعادا أخرى لا تقل خطورة عن الحرب الصريحة القذرة التي تشنها على مصر منذ عام 2011.

كما أوضح النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن النظام القطري يغدق ملايين الدولارات من أجل استقطاب المواهب المصرية الفذّة في مختلف الألعاب الرياضية، للعب بإسمها وتمثيلها في المحافل الدولية بعد منحهم الجنسية القطرية وتنازلهم على الجنسية المصرية، وهنا تكمن الخطورة التي تحتدم علينا التحرك الفوري لوقف هذا المخطط المدمر للرياضة المصرية، مُضيفا أن الأمثلة على ذالك عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر، أن هناك 4 لاعبين في صفوف المنتخب القطري ومثلوا قطر في كأس آسيا وكان لهم دور كبير في إحراز البطولة، وغيرهم في باقي الألعاب الرياضية.

ولفت النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن مستقبل الرياضة المصرية في خطر، وسرقة المواهب المصرية، مقابل ملايين الدولارات استغلالًا لطموح الشباب وآمالهم وصغر سنهم، مؤامرة كبرى.