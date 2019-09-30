أخبار مصر | القومي للبحوث الاجتماعية: غياب قضية الوعي يمثل خطورة على المجتمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي للبحوث الاجتماعية: غياب قضية الوعي يمثل خطورة على المجتمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن قضية الوعى المجتمعي تعد من أهم القضايا نظرا لما تشكله من خطورة فى حالة غيابها وما تشكله من أمان واستقرار فى حالة وجودها.

وأشارت سعاد إلى أن الندوة التي يعقدها المركز اليوم تحت عنوان "الوعي المجتمعي.. التحديات والفرص" جاءت فى هذا الوقت لتؤكد دور المركز الرائد فى مواكبة احداث المجتمع وفى رصده وتحليله كافة الظواهر المجتمعية.