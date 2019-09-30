أخبار مصر | خبراء عالميون فى جراحات الغدد والأنف والفكين بالمعادي العسكري وكوبري القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبراء عالميون فى جراحات الغدد والأنف والفكين بالمعادي العسكري وكوبري القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الأستاذ الدكتور هشام زيتون خبير جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الرأس والرقبة والغدة الدرقية بجامعة يتسى بالمملكة المتحدة وذلك فى الفترة من 17 وحتى 27 أكتوبر الحالى.

كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة الأستاذ الدكتور محمد الجولمى خبير جراحات الوجه والفكين بالمملكة المتحدة فى الفترة من 19 وحتى 24 أكتوبر الحالي.

ويستضيف المستشفى الجوى العام، الأستاذ الدكتور نيل صمويل تولى خبير جراحات الغدد الدرقية واللعابية والنكافية بمستشفى جامعة امبريال بلندن بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 19 وحتى 28 أكتوبر الحالى.

وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء بالعيادات التحضيرية يوميا عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية.