أخبار مصر | بدء ندوة "القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية" حول كيفية مواجهة التحديات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء ندوة "القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية" حول كيفية مواجهة التحديات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت منذ قليل، ندوة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان "الوعي المجتمعي..التحديات والفرص"، وذلك لمناقشة أساليب رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين، من خلال الوقوف على أهم التحديات التي تواجه عملية رفع الوعي والفرص المتاحة والمحتملة أمام الهيئات والمؤسسات المنوط بها القيام بهذا الدور.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، واللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية واخلاقيات الاتصال، والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الاسبق، والدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وأعضاء مجلس النواب والفنانة فردوس عبد الحميد وممثلو المؤسسات المعنية ونخبة من المفكرين والمثقفين والمهتمين بهذا المجال.

وأكدت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه فى إطار إسهامات المركز واهتمامه الدائم بمشاكل وقضايا المجتمع المصري والوقوف عليها ودراستها ووضع حلول لها، من خلال أستعراض أساليب رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين، من أجل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها بالتنسيق مع هذه المؤسسات فى إطار رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين.

وكان عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في وقت سابق، مؤتمره السنوى تحت عنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة"، لاستعراض معدلات الزيادة السكانية وأثرها على التنمية، وكذلك البرامج والمبادرات المتعلقة بتفعيل السياسة السكانية ومصادر تشكيل الوعي الجمعي، بجانب دور المؤسسات الدينية والتشريعات المتعلقة بقضايا السكان.

وشهد افتتاح المؤتمر غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور شوقى علام مفتي الديار المصرية، والدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية المصرية للإحصاء، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، والدكتورة نادية حليم مقررة المؤتمر والعديد من الخبراء والمختصين فى هذا المجال.

