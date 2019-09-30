مصر | السيطرة على حريق كابل كهرباء بمحيط مجمع مدارس ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق كابل كهرباء بمحيط مجمع مدارس ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية بمحيط مجمع مدارس الشعراوي، بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، إثر نشوب حريق في كابل الكهرباء الرئيسي بمحيط مجمع المدارس.

كانت سادت حالة من الخوف والذعر بين أولياء الأمور، والمارة بالشارع خوفا على حياة أبنائهم الطلاب، عند مشاهدة تصاعد أدخنة كثيفة، ونشوب حريق في كابل الكهرباء الرئيسي بمحيط مجمع مدارس الشعراوي بترعة عبد العال 2، بمنطقة بولاق الدكرور.

وعلى الفور أسرع الأهالي لإخماد الحريق أمام مجمع باستخدام جرادل الرمال وطفايات الحريق اليدوية ونجحوا في محاصرة الحريق، وإخماده قبل تمدده وحدوث إنفجار بكابل الكهرباء، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية.

وبسؤال مصدر أمني بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، أفاد بعدم ورود أي بلاغ من شرطة النجدة أو غرفة عمليات المحافظة، حول نشوب حريق بمنطقة مجمع مدارس الشعراوي، الواقعة بمنطقة ترعة عبد العال، بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، مرجحًا إلى أن الحريق كان محدودا وتمكن الأهالي من السيطرة عليه، دون الإستعانة بقوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة.

كانت نجحت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، في وقت سابق في السيطرة على حريق شب بكابل كهرباء، بنطاق مركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.