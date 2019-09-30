مصر | تأجيل معارضة الفنان تامر عاشور "بتهمة التهرب من الضرائب للتصالح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل معارضة الفنان تامر عاشور "بتهمة التهرب من الضرائب للتصالح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس جلسة محاكمة الفنان تامر عاشور في المعارضة المقدمة منه على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي، لجلسة 28 أكتوبر للتصالح وتقديم الأوراق والمستندات الدالة على ذلك.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، عاقبت الفنان غيابيا بحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألف و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة روتانا للتوزيع الفنى".

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وكانت أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد جمال، محاكمة الفنان تامر عاشور، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي لجلسة 13 مايو المقبل للإطلاع والتصوير.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، عاقبت الفنان غيابيا بحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وأمانة سر وسام حنفى، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألف و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة روتانا للتوزيع الفنى".