مصر | التحري عن 11 شخصا بحوزتهم "مطاوي" و"سنج" في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحري عن 11 شخصا بحوزتهم "مطاوي" و"سنج" في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، بسرعة تحريات الاجهزة الامنية حول 11 شخص تم القاء القبض عليهم وبتفتشيهم عثر بحوزتهما على على مجموعة متنوعة من الأسلحة البيضاء، عبارة عن مطاوي وسنج حديدية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه أثناء خروج قوة أمنية بقيادة النقباء أحمد الدالي، ومحمود سعداوي، وأحمد فتحي، وأحمد شعلان، ومعاوني مباحث القسم، تمكنوا من ضبط كل 11 شخص من خلال خملة أمنية، وعثر بحوزتهم على كمية من الأسلحة البيضاء.