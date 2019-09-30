مصر | إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بمنطقة روض الفرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بمنطقة روض الفرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة روض الفرج مفاده تلقيه إشارة من مستشفى قصر العيني تفيد استقبالها م.س، 60 سنة، عامل ومقيم دائرة القسم (مصاب بجرح نافذ بالبطن) وتم حجزه بالمستشفى.
بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من طرف أول المصاب وأبناؤه س م، 27 سنة، عاطل ضبط بحوزته سلاح أبيض "سنجة"، ع.م.س، 20 سنة، عاطل مصاب بجرح قطعي بالوجه والكتف الأيسر، ا.س، 16 سنة، طالب مصاب بجرح قطعي بالظهر من الجهة اليسرى.
وطرف ثان أحمد س، 38 سنة، عاطل، مصاب بجرح بالعين اليسرى أعلى الحاجب، ضبط بحوزته سلاح أبيض "سكين"، محمد س، 35 سنة، موظف ومقيم بذات العنوان "شقيق الخامس".
حال تدخل الخامس لفض مشاجرة بين الثاني والثالث بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها باقي المتهمين وتعدى خلالها كل منهم على الأخر بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم محدثين ما بهم من إصابات.
تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني والخامس الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.