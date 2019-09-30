مصر | إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بمنطقة روض الفرج

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة روض الفرج مفاده تلقيه إشارة من مستشفى قصر العيني تفيد استقبالها م.س، 60 سنة، عامل ومقيم دائرة القسم (مصاب بجرح نافذ بالبطن) وتم حجزه بالمستشفى.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من طرف أول المصاب وأبناؤه س م، 27 سنة، عاطل ضبط بحوزته سلاح أبيض "سنجة"، ع.م.س، 20 سنة، عاطل مصاب بجرح قطعي بالوجه والكتف الأيسر، ا.س، 16 سنة، طالب مصاب بجرح قطعي بالظهر من الجهة اليسرى.