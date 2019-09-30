مصر | إصابة 3 في مشاجرة بالبساتين بسبب خلافات الجيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 3 في مشاجرة بالبساتين بسبب خلافات الجيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب شقيقين ولحام، في مشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء، إثر خلافات الجيرة، اليوم الاثنين، بمنطقة البساتين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة البساتين، مفاده تلقيه إشارة من مستشفى الأمل، تفيد باستقبالها كلًا من أ.م، 17 سنة، طالب مصاب بجرح غائر بالصدر وشقيقة م.م، 22 سنة، عامل مصاب بجرح نافذ بالظهر.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليهما وم. س، 22 سنة، لحام مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى وأخر شبه نافذ بالقدم اليسرى بسبب خلافات بينهما حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعد خلالها كلا من الطرفان على بعضهما البعض بالضرب وقام الأخير بالتعدي على المجني عليهما باستخدام سلاح أبيض " مطواة " كانت بحوزته محدثا إصابتهما.

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تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط الطرفان وبحوزة الطرف الثاني السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

التحريات الأولية أشارت إلى أن خلاف الجيرة وراء المشاجرة، وأن أحد الطرفين قام بالضرب العشوائي مستخدم سلاح أبيض، مما أسفر عن وقوع إصابات طفيف.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

كانت مباحث قسم شرطة البساتين دفعت، بقوة من قسم الشرطة تنسيقا مع الخدمات الأمنية بالشارع، بعمل حملات أمنية مستمرة لمنع حدوث اي مشاجرات.