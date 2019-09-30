مصر | أحد الجناة هرب وضُبط الثاني.. تفاصيل إصابة ضابط وأمين شرطة بأطفيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحد الجناة هرب وضُبط الثاني.. تفاصيل إصابة ضابط وأمين شرطة بأطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل إصابة ضابط وأمين شرطة من قوة مركز شرطة أطفيح، في مطاردة أمنية لضبط تاجري مخدرات وهاربين من تنفيذ أحكام جنائية، بنطاق المركز، وتبين أنه لدي وصول القوات لوكرهما، استشعرا بتواجد القوات فـ بادرا بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزتهما، على القوات مما أسفر عن إصابة معاون مباحث المركز، وأمين شرطة من قوة المركز، وحاولا الهرب، وبملاحقتها تمكنت القوات من ضبط أحدهما، فيما تمكن المتهم الآخر من الهروب.

وكان أفاد مصدر أمني في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بأن المتهم المضبوط في واقعة إطلاق أعيرة نارية على ضابط وأمين شرطة بمركز أطفيح يدعي مصطفي.ك.ع، وأن المتهم الهارب يدعي ياسر.م.ش.

وأضاف المصدر ذاته في تصريحات إلى "الخليج 365" أن المتهمين الهارب والمضبوط، تاجري مخدرات، وهاربين من أحكام قضائية في قضايا مخدرات، وأنه أثناء إلقاء القبض عليهما بادروا بإطلاق أعيرة نارية صوب النقيب عبدالحكيم حماد والقوة المرافقة له، بسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، مما أسفر عن إصابته برش خرطوش بالكتف، مشيرا بأن الأجهزة الأمنية نجحت في إلقاء القبض على أحد المتهمين وجار ملاحقة المتهم الآخر، والقبض عليه.

وأصيب النقيب عبدالحكيم حماد معاون مباحث مركز شرطة أطفيح وأمين شرطه خالد شويمي بطلقات خرطوش أثناء مطاردة أمنية حال القبض على هارب من حكم قضائي، بنطاق مركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، وتم نقلهما إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بأنه حال مطاردة النقيب عبد الحكيم حماد معاون مباحث مركز شرطة أطفيح، لهارب من حكم قضائي بنطاق المركز، بادر الهارب من الحكم القضائي، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته صوب القوة الأمنية مما أسفر عن إصابة النقيب عبد الحكيم حماد وخالد شويمي أمين شرطة من قوة المركز،، وفر المتهم هاربا، وتم نقل الضابط وأمين الشرطة إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وكلف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث وتتبع خط سير هروب المتهم، وسرعة القبض عليه، قبل هروبه خارج المركز، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وشكل فريق بحث لضبط المتهم الهارب، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لملاحقة المتهم وسرعة القبض عليه، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

