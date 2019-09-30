مصر | تعرف على جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها الأمنية؛ لاستهداف كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط الآتى:



ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج)، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "مخدرات)، حال تواجده بمحطة سكك حديد سوهاج.



ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "قتـل" بالسجن المؤبد)، حال تواجده بمحطة سكك حديد أسوان.

ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 3 قضايا من بينهم جناية "قتل" صادر بها حكم غيابى بالسجن المؤبد)، أثناء تواجده بموقف النقل العام بشبرا الخيمة بالقليوبية.

ضبط (عاطل - بحوزته طبنجة صوت، عدد 2 طلقة نفس النوع).. أثناء تواجده بأحد مواقف النقل العام.

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