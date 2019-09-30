مصر | تعرف على جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

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ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج)، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "مخدرات)، حال تواجده بمحطة سكك حديد سوهاج.
ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "قتـل" بالسجن المؤبد)، حال تواجده بمحطة سكك حديد أسوان.
ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 3 قضايا من بينهم جناية "قتل" صادر بها حكم غيابى بالسجن المؤبد)، أثناء تواجده بموقف النقل العام بشبرا الخيمة بالقليوبية.
ضبط (عاطل - بحوزته طبنجة صوت، عدد 2 طلقة نفس النوع).. أثناء تواجده بأحد مواقف النقل العام.
ضبط (مسجل شقى خطر - محكوم عليه فى قضية "تبديد") حال قيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين "بأسلوب النشل" أثناء تواجده بمحطة سكك حديد شبرا الخيمة.
وكان قد تبلغ لقسـم شرطـة رابع متـرو الأنفـاق مـن الخدمـات الأمنيـة المعينـة بمحطة العتبة لمترو الأنفاق بحدوث مشادة كلامية بين (أحد المواطنين، وآخر "عامل بمحل هواتف محمول") لقيام الأول ببيع هاتفه المحمول مقابل 3600 جنيهاُ للثانى أثناء تواجدهما بمحطة مترو أنفاق العتبة.
وحال قيام الأول بمراجعة المبلغ اكتشف أنها عملات مقلدة (10 ورقات مالية لفئة المائة جنيهًا، وكذا 13 ورقة مالية لفئة مائتان جنيهًا تحمل جميعها ذات الرقم المطبوع)، وتم ضبط المتهم المشار إليه وبمواجهته إعترف بحيازته العملة المقلدة بقصد ترويجها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.