مصر | خلال حملات أمنية.. تنفيذ 10 أحكام قضائية بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات أمنية.. تنفيذ 10 أحكام قضائية بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة الجيزة، واللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي نائبي مدير المباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، في مجال المرور والبحث عن ضبط 18 نموذج 125- 11 حالة سحب متنوع، تنفيذ 10 أحكام جزئية، وبلغ الإجمالي 39 قضية مخالفة، وفي مجال المرافق تم ضبط 290 كرسي – 10 ترابيزة – 9 أسطوانة – 4 استاند – 8 تروللي – 5 مانيكان – 6 اوتاد – 20 ميزان – 7 ثلاجة – 2 سلم -8 لعب أطفال – غرزة شاي، وبلغ الإجمالي 370 حالة تعديات على الطريق العام.

وفي سياق آخر كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة حملات أمنية بشارع عثمان محرم بالطالبية، وأسفرت جهود تلك الحملةفي مجال البحث الجنائي عن ضبط عدد (2 قضية مخدرات – سيارة – 4 سلاح ابيض _ دراجة بخارية – هارب جناية – 4 مستأنف – 25 جزئى – 25 غرامات – 2 مخالفات –450 مبالغ مالية – ضبط واحطار – سلاح نارى – اشتباه-3 نوعيات خطرة – شقة مفروشة، وبلغ الإجمالي551 قضية جنائية مخالفة).

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