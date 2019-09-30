مصر | ضبط تاجر مخدرات لاتهامه بغسل 265 مليون جنيه من تجارته غير المشروعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تاجر مخدرات لاتهامه بغسل 265 مليون جنيه من تجارته غير المشروعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عنصر إجرامي لاتهامه بالاتجار بالمخدرات ومحاولة غسل 265 بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.

قد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الإجرامية) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضى الزراعية وإقامة المشاريع التجارية والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (265 مليون جنيه).