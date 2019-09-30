مصر | ننشر تحقيقات النيابة في محاولة ذبح شاب على يد ربة منزل بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تحقيقات النيابة في محاولة ذبح شاب على يد ربة منزل بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري نيابة حوادث حلوان الكلية، تحقيقات موسعة فى واقعة محاولة ربة منزل ذبح شاب بزجاجة مكسورة بسبب لهو الأطفال.

كما طالبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة.

وأدلت المتهمة أمام النيابة باعترافها بالواقعة وقيامها بإصابة شاب عشرينى العمر بذبح فى الرقبة وقالت إن طفلها كان يلهو أمام المنزل مع الأطفال وجاء الشاب وهو جارها بنفس المنطقة وتعدى على طفلها بالضرب مما آثار غضبها الشديد وأسرعت بالخروج من المنزل والإمساك بزجاجة مكسورة واصابته بإصابة بالغة فى منطقة الرقبة وأضافت المتهمة أنها لم تكن تنوى قتله ولكنها تشاجرت معه وقامت باصابته.

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كان تلقى المقدم محمد مجدى رئيس مباحث المعصرة إخطارا بقيام ربة منزل بالشروع في قتل شاب ذبحًا عن طريق زجاجة مكسورة، وعلى الفور انتقل الرائد محمد صلاح معاون مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة شاب بذبح قطعى بالرقبة، على يد ربة منزل جارته، وتم استدعاء سيارة الاسعاف وتم نقله الى المستشفى وفى حالة حرجة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة والاجراءات تم ضبط المتهمة وتدعى "أميمة. م"، ربة منزل، ومقيمة بمنطقة عرب سلام بالمعصرة، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات وأمرت بحبسها 4 أيام كما وجهت لها النيابة تهمة الشروع فى القتل.

وحدد قانون العقوبات الأحكام الخاصة بجرائم القتل العمد موضحا عقوبتها خاصة في حالة الإصرار والترصد الذي يؤدي لإعدام المتهم اذا توافر وجوده.

ونص قانون العقوبات أيضا أن كلا من جرح أو ضرب آخر عمدًا ولم يقصد قتله ولكنه أدى إلى موته يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.