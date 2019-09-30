مصر | لدواعي أمنية.. تأجيل سماع الشهود فى محاكمة 555 متهما بـ"ولاية سيناء 4"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لدواعي أمنية.. تأجيل سماع الشهود فى محاكمة 555 متهما بـ"ولاية سيناء 4" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة تأجيل سماع اقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهره العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 7 اكتوبر المقبل لتعذر احضار المتهمين من محبسهم لدواعي امنية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

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وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

وكانت قررت الدائرة 30 ارهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة بقبول الاستئناف المقدم من نيابة امن الدوله العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة علي القرار الصادر من الدائرة 11 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة باخلاء سبيل المتهم عمرو جلال الدين توفيق بكر في القضية رقم 1330 لسنة 2018 حصر امن الدولة العليا والمتهم فيها بالانضمام الي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وذلك بتدابير احترازية، وقررت المحكمة تجديد حبس المتهم 45 يوما علي ذمة القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

