مصر | رفع 95 طن قمامة خلال حملات أمنية بقطاع أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 95 طن قمامة خلال حملات أمنية بقطاع أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية امن الجيزة، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 106 كرسي- 22 طقطوقة 2 عشة – 53 ترابيزة – أسطوانة – 18 ميزان – 5 كوريك – 10 سلم حديد – 2 كنبة خشب – 9 شمسية – 15 استاند – 2 عربة يد – 2 تروللي – 10 قلب شيشة – 2 تروسيكل – 3 غرزة شاي – 3 مدرج خشب – 95 طن قمامة، وبلغ الإجمالي 265 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال المرور تم ضبط 52 كلبش- 15 نموذج 125 -10 مخدرات – 8 سحب متنوع، وبلغ الإجمالي 85 مخالفة مرورية.

وفي سياق متصل كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وإزالة كافة الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة بقطاع أكتوبر، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال المرافق عن ضبط (237 كرسى – 20 لوح خشب – 4 عرق خشب – 4 برويطه – 11 ميزان – 13 إسطوانة – 2 تروللى – 18 شمسية – 53 ترابيزة – 18 استاند – 5 غرزة شاى – 3 تروسيكل – 2 كنبة خشب – 49 طقطوقة – 22 قلب شيشة – 10 شيكارة اسمنت – 2 برويطة – طن حديد – 40 سيخ حديد – 2 وجاء فحم – 5 غلق وتشميع – 20 كرتونة مياه – 100 طن وبلغ إجمالي المضبوطات 556 حالة تعديات على الطريق العام.