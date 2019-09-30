مصر | كشف غموض واقعة العثور على جثة شخص بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف غموض واقعة العثور على جثة شخص بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة أحد الأشخاص (منجد سن 20 - مقيم بدائرة المركز) بطريق قرية زاوية بلتانالسفاينة دائرة المركز، وبها إصابة بعيار خرطوش بالصدر.



تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن المجنى عليه كان برفقه (عدد ثلاثة مزارعين – لهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدائرة المركز).



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم قرروا أنهم حال تواجدهم رفقة المتوفى بقطعة أرض ملك أحدهما، عرض عليه المجنى عليه بيع فرد خرطوش، وحال قيامه بإخراج السلاح لتجربته إنطلق منه عيارًا عن طريق خطأ وحدثت إصابته التى أودت بحياته، وأرشدوا عن السلاح المستخدم وفارغ طلقة من ذات العيار.