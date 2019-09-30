مصر | ضبط عاطل تخصص في سرقة مستخدمي ماكينات الصرف الآلي

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تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية عقب تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة من ضبط (عاطل سن 51- مقيم بمحافظة البحيرة) بمنطقة البنوك بدائرة قسم شرطة أول طنطا، إثر قيامه بإرتكاب جرائم سرقات مستخدمى ماكينات الصرف الآلى والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بأسلوب تبديل الفيزا كارت (الفيزا الدوارة)، وبحوزته (11 فيزا كارت متنوعة للبنوك وبأسماء مختلفة، مبلغ مالى قدره 7600 جنيهًا).

بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى، وقيامه بتتبع عملاء البنوك من كبار السن غير القادرين على استخدام الفيزا كارت من (الموظفين – أصحاب المعاشات) وقيامه بتقديم المساعدة لهم بإستخدام الفيزا كارت الخاصة بهم بماكينة الصرف الآلى عقب الحصول على الرقم السرى الخاص بهم، وإستبدالها بفيزا آخرى وإدعائها لهم بتعطل الماكينة، أو نفاذ المبالغ المالية بها، وصرف ما بها من مبالغ مالية من ماكينة أخرى.. وقيامه بإرتكاب (عدد 14 واقعة سرقة بذات الأسلوب).. وبعرض المتهم على المجنى عليهم تعرفوا عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تحديد وضبط مرتكبى جرائم سرقات رواد البنوك وعملاء ماكينات الصرف الآلى، خاصةً من الموظفين وأصحاب المعاشات، والإستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية.