مصر | بنادق آلية ومخدرات.. تعرف على جهود وزارة الداخلية في 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنادق آلية ومخدرات.. تعرف على جهود وزارة الداخلية في 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 82 قطعة سلاح نارى بحوزة 76 متهما)، وذلك على النحو التالى:

(4) بنادق آلية.

(17) بندقية خرطوش.

(6) طبنجات.

(55) فرد محلى.

(53) طلقة مختلفة الأعيرة.

(204) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (51681) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(230) حكم جناية.

(13774) حكم حبس جزئى.

(2588) حكم حبس مستأنف.

(27043) حكم غرامة.

(8046) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (100) قضية مخدرات بحوزة (108) متهم، ضُبط خلالها الآتى: Advertisements

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 17،970 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 3،271 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 812 جرام ).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 30 جرام ).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 15جرام ).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 415 جرام).

عدد (2594) قرص منشط ومخدر.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (5) متهمين، كونوا تشكيل عصابى، إرتكبوا حادث سرقة متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (12) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (223) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (سيارتين).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطريق والبيئة: ضبط (23904) مخالفة مرورية، ضبط (743) حالة إشغال طريق متنوعة، ضبط (62) قضية بيئة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (4) منهم.

فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (35) قضية مصنفات متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



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