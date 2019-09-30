شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إندونيسيا في احتفالية «العيد الـ74 للاستقلال»: «لن ننسى دعم مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت السفارة الإندونيسية بالقاهرة، مساء الأحد، بالعيد الـ٧٤ للاستقلال، بحضور عدد من ممثلى الحكومة والبرلمان المصرى، وممثلين عن السفارات الأجنبية في مصر.

وقال حلمي فوزي، سفير إندونيسيا في القاهرة، في تصريحات صحفية على هامش الاحتفالية، مساء الأحد، إن «الشعب الإندونيسى لن ينسى أبداً أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال إندونيسيا عام 1945، وكان أول مستند تعاون مشترك توقعه إندونيسيا هي معاهدة الصداقة التي وقعتها مع مصر في عام 1974»، مشيرًا إلى أن «منذ ذلك الحين تقفا كلا البلدين جنباً إلى جنب في النهوض بالقضايا المشتركة لدى الدول الناشئة والنامية من أعضاء حركة عدم الانحياز، والأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والعديد من المحافل الدولية الأخرى».

وتابع: «اليوم نشهد روح الإخوة المتنامية في عدة مجالات وصور من التعاون الثنائي، من ضمنها السياسية والأمن والاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة والتعليم والثقافة الاجتماعية والعلاقات بين كلا الشعبين».

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وأوضح السفير الإندونيسى أنه «على الصعيد الاقتصادى كانت مصر أحد الشركاء التجاريين غير التقليدين لإندونيسيا، فقد سجل حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا على مدار الخمس سنوات الماضية اتجاها إيجابياً، ليتراوح بين 1.2 إلى 1.5 مليار دولار سنوياً، مؤكدًا على أن مصر ستشارك في أكتوبر المقبل مع شركائها التجاريين في المعرض الإندونيسي للصادرات السنوي في جاكرتا، إذ يسهم هذا المعرض بشكل كبير في تعزيز التجارة بين البلدين»، مشيرًا إلى أنه «في يونيو العام الماضى، شكلت إندونيسيا ومصر المشاورات الثنائية السادسة من نوعها، والتى اتفقا من خلالها على أهمية تعزيز أوجه التعاون الثنائي وبحث مجالات التعاون الأخرى، والتى انتهت بتشكيل لجنة تجارية مشتركة ذات إطار قانوني لأسس التعاون التجاري بين البلدين».

أما في قطاع السياحة والثقافة الاجتماعية، قال السفير إن «سفارة جمهورية إندونيسيا تكرس المزيد من الجهود في عقد عدة فعاليات في جميع محافظات مصر للترويج للثقافة الإندونيسية مثل فعالية اليوم الثقافي الإندونيسي وأتموسفير إندونيسيا، كما تنظم السفارة رحلات تعريفية لعدة وجهات سياحية في إندونيسيا للشركات السياحية المصرية والإعلاميين المصريين، بالإضافة إلى ذلك، نظمت السفارة ملتقى سياحي للزيادة نسبة السياح من إندونيسيا إلى مصر والعكس».

وتضمن الحفل فقرات غنائية وفنية للفن الإندونيسى من مختلف محافظاتها.

حضر الحفل، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، والدكتور عادل عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعدد كبير من سفراء الدول الأجنبية في مصر.