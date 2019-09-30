شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه»: معالجة الصرف الصحي للحفاظ على البيئة والاستفادة من مواردنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن معالجة مياه الصرف الصحي في الوقت الحالي، تكتسب أهمية كبيرة، للحفاظ على البيئة وتقليل الملوثات وانعكاس ذلك على الصحة العامة، وضرورة الاستفادة المثلى من كافة الموارد المائية المتاحة.

وشدد «بيومي» خلال ورشة العمل التي نظمتها الإدارة العامة للمعمل المرجعي للصرف الصحي، بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حول تعظيم دور قطاعات المعامل بالشركات التابعة لمياه الشرب والصرف الصحي لرفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي، برعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الإثنين، على ضرورة توفير الدعم اللازم لقطاعات المعامل بالشركات التابعة لمياه الشرب والصرف الصحي، على تنشيط وتعظيم دور المعامل المركزية المنتشرة بالمحافظات المصرية من أجل متابعة كفاءة عمليات معالجة مياه الصرف الصحي، والتخلص الآمن من الملوثات، ومطابقة مياه الصرف المعالجة للقوانين واللوائح المصرية، قبل ضخ تلك المياه في المصارف أو استخدامها في زراعة الغابات الشجرية من أجل رفع كفاءة معالجة مياه الصرف الصحي، بما يمكن الاستفادة من هذا المورد المائي الهام بصورة آمنة وصحية.

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بينما أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على أهمية تطوير الاداء بالشركات التابعة انطلاقا من رؤية الشركة القابضة في الوصول إلى مستوى الصناعة العالمية في إدارة شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمصر وتأسيسا على رسالتها في توفير الخدمات وفقاً للمعايير المصرية على أسس اقتصادية وتنموية مستدامة.

وأشار رسلان إلى اهتمام الدولة بقطاع الصرف الصحى وضخ المزيد من الاستثمارات لإنشاء محطات معالجة ورفع وشبكات الصرف الصحى واعادة تأهيل ورفع كفاءة المحطات، ما يعكس الدور المحورى والهام لقطاعات المعامل وتعظيم دور المعمل المرجعى للصرف الصحى في دراسات واعتماد التكنولوجيات والتقنيات الحديثة لتعظيم الاستفادة وتحقيق العائد من الاستثمارات في هذا القطاع.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين المعمل المرجعى بالشركة القابضة والمعامل بالشركات التابعة لضبط ورفع كفاءة تشغيل محطات معالجة الصرف الصحى، والتعاون مع الإدارات الأخرى كالتشغيل والصيانة، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن والحفاظ على البيئة.

كما قدمت الشركات التابعة عروضا تفاعلية بهدف تبادل الخبرات بين الشركات من خلال عرض انجازات كل قطاع وكذلك التجارب الواعدة ومقترحات لتطوير الاداء كما تهدف إلى تحديد الاحتياجات التدريبية لرؤساء القطاعات ومديري العموم.