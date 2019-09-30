شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: اعتماد كردون مدينة أهناسيا بقرار رئيس مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، بأنه تم اعتماد تحديث كردون مدينة اهناسيا بقرار السيد رئيس مجلس الوزارء رقم (2177 ) لسنة 2019، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعد خطوة هامة لتستوعب الكردون الجديد الزيادة المستقبلية لمساحة الحيز العمراني، ويمثل تيسيراً على المواطنين، وبما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها الحكومة، وذلك وفقًا لرؤية وضوابط ومعايير حازمة وقرارات وزارية محددة.

وأشار محافظ بني سويف، إلى بعض الإجراءات التي نفذتها المحافظة في هذا الشأن، موضحاً أنه ترأس اجتماعات لجنة التقسيم الإداري لبحث إجراءات تحديث الكردون القديم الذي كان لا يستوعب الحيز العمراني القديم، مما دعت الحاجة إلى ضرورة التعديل وتوسعة الكردون، وتم بالفعل إعداد مقترح احتوى على الدراسات الأمنية والفنية اللازمة، وإرفاقه بخريطة وكشوف الإحداثيات المطلوبة، وبعدها تم رفعه إلى السيد وزير التنمية المحلية، الذي قام بدوره برفعه إلى مجلس الوزراء حتى تم اعتماده.