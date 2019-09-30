شكرا لقرائتكم خبر عن «النمل الأبيض» يهاجم 226 وحدة سكنية بالإسكندرية.. و«لجان الزراعة» تكافحه بـ57 لتر مبيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى كامل البخشوان، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية، ونقيب الزراعيين في المحافظة، «إن المديرية تلقت بلاغات من المواطنين بوجود أسراب للنمل الأبيض في 249 وحدة سكنية بمختلف مناطق الإسكندرية، وتم التعامل معها على الفور من خلال لجان معاينة على الطبيعة».

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وأضاف البخشوان – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – «أن إجمالى عدد الوحدات التي تم الإبلاغ عنها من قبل المواطنين كونها مصابة بالنمل الأبيض 249 وحدة سكنية أبرزها في مناطق سيدى جابر والمنشية والعجمى والمنتزة، وتمت معاينتها على الطبيعة للتأكد من إصابتها من عدمه، مشيراً إلى أنه بعد المعاينة تم معالجة 226 وحدة منها، ثبت وجود نمل أبيض بها وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس من عام 2018 وحتى 8 يوليو من العام الجارى 2019، فيما بلغ عدد الوحدات غير المصابة بالنمل الأبيض 23 وحدة بنسبة إنجاز مكافحة على الأرض 100%».

وأشار إلى أنه تم صرف ربع لتر مبيد لكل وحدة سكنية على نفقة المديرية بإجمالى 57 لتر مبيد، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالنمل «تحت أرضى»، تم معالجة 4 عمارات سكنية، واحدة في حى شرق و3 في حى وسط، لافتاً إلى أنه يجرى معالجة وتطهير الأراضى المزمع البناء عليها كإجراء وقائى لمكافحة النمل الأبيض قبل ظهورة، حيث جرى تطهير مسطحات 30 منشأة موزعة على 5 أحياء هي 8 في حى المنتزة، و8 في حى شرق، و2 في حى وسط، و7 في حى العامرية، و5 في حى برج العرب، بإجمالى مبيدات تقدر بـ239 لتراً.

ولفت إلى أن قسم مكافحة النمل الأبيض يتعامل مع 100% من الشكاوى التي ترد إلى المديرية، ولا يوجد أي شكوى معلقة حيث يتم فور ورود الشكوى إيفاد لجنة مختصة إلى المكان المحدد في الشكوى للتعرف على المشكلة، ويتم صرف ربع لتر مبيد لكل شقة مجاناً، وفى حالة ما إذا كان الأمر يتطلب أكثر من هذه الكمية يتم صرف المطلوب على نفقة المواطن صاحب الشكوى.